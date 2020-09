Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen 68-jährigen Mann in der Prinzregentenstraße im Hemshof angegriffen. Laut Polizei passierte die Tat gegen 2 Uhr. Der 68-Jährige wurde von einem der Täter gegen eine Wand gedrückt und aufgefordert, sein Bargeld herauszugeben. Danach flüchteten die Angreifer. Sie werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter ist etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er hat dunkles Haar und trug eine blaue Jeans mit T-Shirt. Der zweite Täter ist auch etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.