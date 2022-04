Eine 68-Jährige ist am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Baumarkts im Gewerbegebiet Westlich B9 angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 16.15 Uhr. Eine 26-jährige Autofahrerin fuhr auf dem Parkplatz in der Oderstraße aus einer Parklücke heraus, als sie plötzlich etwas rumpeln hörte. Die 26-Jährige stieg aus und bemerkte eine Fußgängerin, die auf dem Boden lag. Die 68-Jährige stand nach Polizeiangaben wohl zwischen den Parklücken und wurde von der 26-Jährigen angefahren. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2403.