Die Polizei hat vier junge Männer ermittelt, die am Wochenende an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Edigheim 67 Scheiben eingeschlagen haben sollen. Laut Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hat ein Hinweis aus der Bevölkerung die Ermittler auf die Spur der Tatverdächtigen gebracht. Nach „umfangreichen und intensiven Ermittlungen“ hätten zunächst zwei Tatverdächtige – ein 18- und ein 23-Jähriger aus Ludwigshafen – ermittelt werden können. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen fanden die Polizisten Beweismaterial, mit dem noch zwei Tatverdächtige ermittelt werden konnten. Bei ihnen handelt es sich um einen 15- und einen 16-Jährigen aus Ludwigshafen. Die Schadenshöhe hat die Polizei zunächst mit 35.000 Euro angegeben. Inzwischen wurde die Zahl auf 50.000 Euro korrigiert, wie ein Polizeisprecher auf RHEINPFALZ-Anfrage sagte. Die Ermittlungen dauern noch an. Dabei sei dann zu klären, inwieweit die vier Tatverdächtigen auch etwas mit einer früheren Sachbeschädigung an der IGS Edigheim zu tun haben. Denn schon am 6./7. Juni waren dort Scheiben eingeschlagen worden. Der Schaden betrug damals 750 Euro.