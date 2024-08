Ein 67-Jähriger hat am Mittwochmorgen zwei Mitarbeiter des Amtsgerichts bedroht. Laut Polizei sollte der Mann eine Geldstrafe zahlen, durfte dann aber das Gebäude nicht betreten, weil er seinen Hund dabei hatte. Ins Amtsgericht dürfen Vierbeiner nicht mitgenommen werden. Der 67-Jährige drohte, mit einer Waffe wieder zu kommen. Die alarmierten Polizisten kontrollierten den Mann vor dem Gerichtsgebäude. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten sie eine Schreckschusswaffe sicher. Weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, übergab ihn die Polizei an den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt.