Ein etwa 25-jähriger Mann hat laut Polizei am Donnerstag mit einem bislang unbekannten Gegenstand in das Gesicht eines 67-Jährigen geschlagen und diesen verletzt. Der 67-Jährige war gegen 11.20 Uhr in der Eschenbachstraße (Friesenheim) unterwegs, als er auf den Unbekannten traf, der auf einer Wiese saß. Der 67-Jährige machte den Mann darauf aufmerksam, dass die gesamte Wiese voller Hundekot sei. Daraufhin stand der Mann auf und attackierte den Senior. Anschließend flüchtete er. Der 67-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der Täter ist zirka 1,80 Meter groß, hat blondes Haar und trug einen blauen Kapuzenpulli. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2222.