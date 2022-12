Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen im Mannheimer Norden sind am Donnerstagvormittag die drei Fahrzeugführer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem BMW auf der Siebenbürger Straße von Feudenheim in Richtung Vogelstang. Dabei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem BMW und einem nachfolgenden Mercedes. Der 64-jährige Fahrer im entgegenkommenden BMW sowie die 53-jährige Fahrzeugführerin des Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert. Im Bereich der Unfallstelle kam es infolge der Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten für zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.