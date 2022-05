Schulschließungen und Fernunterricht haben in der Corona-Pandemie bei vielen Kindern zu Lernrückständen geführt. Wie in Ludwigshafen jetzt Fördergelder von über einer halben Million Euro eingesetzt werden, um für mehr Unterstützung zu sorgen.

Wer wissen will, wie schwerwiegend die Auswirkungen der Pandemie für Kinder und Jugendliche tatsächlich waren und noch immer sind, der fragt am besten einen alten Hasen. Einen, der über jahrelange Berufserfahrung und damit beste Vergleichsmöglichkeiten verfügt – einen wie Erzieher Olaf Steffens. Seit 26 Jahren, davon seit sechs Jahren als Leiter, arbeitet er in der stadtteilorientierten Oggersheimer Spielwohnung, die sich im Erdgeschoss der Grundschule „In der Langgewann“ befindet.

„Viele Kinder haben während der Pandemie verlernt, in der Gruppe zu agieren“, sagt der 56-Jährige. Insbesondere den Schulanfängern falle die soziale Interaktion schwer, weil die Corona-Lockdowns den Kita-Bereich besonders getroffen hätten. An der Grundschule Langgewann erhalten die Erstklässler deshalb ein spezielles Sozialkompetenztraining. Wie gehe ich mit anderen um, wie lerne ich Respekt?

Um dies den Kindern zu vermitteln, setzt Steffens auf Kooperationsspiele – und so passiert es durchaus, dass er die Erstklässler in der Schulturnhalle zu Piraten ausbildet. Die Kinder sollen zunächst aus Matten ein Schiff bauen, dann müssen sie Dinge von A nach B transportieren und auch gemeinsam einen Weg durch den Lianen-Dschungel finden.

300 zusätzliche Plätze für Lernförderung

In der Oggersheimer Spielwohnung wird nach der Schule aber auch eine sozialpädagogische Lernförderung angeboten. Und an dieser Stelle kommen dann die insgesamt 283.000 Euro ins Spiel, die die Stadt nach einem Verteilschlüssel aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ des Bildungsministeriums erhalten hat.

Angekommen sei dieser Förderbescheid bereits im November, laut Sabine Heiligenthal, der städtischen Bereichsleiterin Jugendförderung und Erziehungsberatung, haben davon auch die freien Träger profitiert. Insgesamt 123.000 Euro seien so etwa an die Arbeiterwohlfahrt, die Bürgerinitiative Ludwigshafen (Bil), die beiden christlichen Kirchenbezirke und die Ökumenische Fördergemeinschaft weitergeleitet worden. Heiligenthal: „300 zusätzliche Plätze pro Woche für außerschulische Lernunterstützung können die Akteure in den 24 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit Ludwigshafens so jetzt anbieten.“

Große sprachliche Barrieren

Dass diese Lernunterstützung nicht nur in Stadtteilen wie Oggersheim dringend benötigt wird – wo laut Olaf Steffens bei vielen Kindern große sprachliche Barrieren aufgrund von Migrationshintergründen bestehen –, sondern auch in eher dörflichen Stadtteilen wie Ruchheim die Nachfrage groß ist, davon berichtet Manuel Schweimler. Er ist Sozialpädagoge und leitet seit zwei Jahren die Ruchheimer Jugendfreizeitstätte. Auch dort wird nachmittags die Einzel- und Intensivförderung von Kindern und Jugendlichen angeboten.

„Die Bandbreite der Problemlagen hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie geöffnet“, betont Schweimler. Manche Kinder müssten wieder ganz neu anfangen, sich auf das Lernen zu konzentrieren. „Das gab es natürlich auch schon vor der Pandemie“, sagt der 43-Jährige, „aber jetzt sind einfach viel, viel mehr Kinder davon betroffen.“ Teilweise hätten die Schüler auch große Probleme mit Gruppendynamiken und der hohen Lautstärke, sodass es ihnen schwerfalle, wieder ins Klassengefüge zurückzufinden.

17 Anmeldungen für die außerschulische Lernunterstützung gebe es derzeit in der Ruchheimer Jugendfreizeitstätte. Schweimler: „Damit sind wir ausgebucht, aber mithilfe der Fördergelder aus dem Bundesprogramm konnten wir unsere Kapazität um etwa ein Drittel erhöhen und haben jetzt keine Warteliste mehr.“

Auf die Frage, welche Fortschritte die Kinder konkret machen, sagt er: „Wir haben einen Fall, da konnte sich der Schüler zu Beginn nur für zehn Minuten auf seine Aufgaben konzentrieren, mittlerweile sind schon fast 40 Minuten Konzentrationszeit möglich.“ Das steigere natürlich den Spaß, das Lernen falle so deutlich leichter.

Eltern-Kleinkind-Café in Oggersheim

Bis zum Mai 2023 könne die Stadtverwaltung die zur Verfügung gestellten Fördermittel abrufen, sagt Sabine Heiligenthal. Positive Effekte erhoffe man sich aber auch für die Zeit danach: „Natürlich setzen wir darauf, dass die jetzt ausgeweitete Unterstützung dazu führt, dass mehr Kinder und Jugendliche den Zugang zu unseren Angeboten finden – und dass sie auch weiter dabeibleiben.“ Neben den 300 Plätzen für Lernunterstützung, die das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ ermöglicht, bieten die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Ludwigshafen durchschnittlich 1250 solcher Plätze an.

Weil die Stadtverwaltung dank mehrerer Anträge mit Unterstützung der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH einen weiteren Fördertopf anzapfen konnte, nämlich das Programm „Auf!leben – Zukunft ist jetzt“, unterstützt durch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, können weitere Förderangebote für Kinder und Jugendliche umgesetzt werden. Insgesamt seien rund 369.000 Euro an beantragten Mitteln bewilligt worden, sagt Heiligenthal.

Ermöglicht habe man damit bereits ein Talente-Programm auf der Jugendfarm in der Pfingstweide, ein Sozialkompetenztraining im Rahmen der interkulturellen Straßenfußball-Liga „buntkicktgut“, oder auch das einmal wöchentlich stattfindende Eltern-Kleinkind-Café in der Spielwohnung Oggersheim. „Es gibt einen Mangel an Kleinkindbetreuung“, sagt Olaf Steffens, „insbesondere Alleinerziehende haben einen großen Bedarf an Hilfestellungen.“

Weiterhin umgesetzt werden sollen mit den Fördergeldern Angebote wie „DanceLU“, „Mit Parcours den Stadtteil erkunden“ oder auch „Weg vom FastFood- gesunde Ernährung kindgerecht“.