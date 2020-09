Ein 65-Jähriger, gegen den mehrere Haftbefehle vorlagen, ist der Polizei am späten Mittwochnachmittag um 17.40 Uhr bei einer Personenkontrolle in der Wegelnburgstraße (Mundenheim) ins Netz gegangen. Da der Mann die geforderten Geldstrafen nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.