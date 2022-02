Mit dem sogenannten Rempeltrick hat eine Unbekannte am Montag in der Innenstadt einer 65-Jährige den Geldbeutel abgeluchst. Die Seniorin war um 10.50 Uhr in einem Deko- und Schreibwarengeschäft in der Ludwigstraße (Mitte) einkaufen und wurde von der Unbekannten angerempelt. Kurz danach stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Einkaufstasche war. Die Täterin sah sehr gepflegt aus, trug einen dunkelblauen Mantel, ein dunkelblaues Kopftuch mit Muster und hatte eine große dunkle Tasche bei sich. Hinweise an die Kripo: Telefon 0621 963-2773.