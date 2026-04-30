Richtfest in Oggersheim: In der Semmelweisstraße entstehen bis März 2027 insgesamt 64 neue Wohnungen. Bauherr ist die GAG. Wie hoch der Mietpreis sein soll.

Viele Menschen in Ludwigshafen suchen günstigen Wohnraum. Für sie gibt es eine gute Nachricht: Das Bauvorhaben des städtischen Wohnungsunternehmens GAG in der Oggersheimer Semmelweisstraße kommt gut voran. Am Donnerstag wurde für das Projekt mit 64 neuen Wohnungen Richtfest gefeiert. Die Übergabe soll im März 2027 stattfinden.

„Das ist ein wichtiges Signal für unsere Stadt und alle Menschen, die auf bezahlbare Wohnungen angewiesen sind. Hier entsteht ein Quartier, das modernes Wohnen, soziale Verantwortung und nachhaltige Stadtentwicklung verbindet. Im Frühjahr 2027 ziehen die ersten Mieter ein“, sagte Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) und bedankte sich auch als Aufsichtsratsvorsitzender der GAG bei allen Projektbeteiligten.

„Im Zeit- und Kostenplan“

Von einem „außerordentlich erfreulichen Ereignis“ sprach „Hausherr“ und GAG-Vorstand Wolfgang van Vliet, der zum „Richtfest der Bauhandwerker“ neben zahlreichen Gästen aus der Nachbarschaft und dem Oggersheimer Ortsbeirat auch Heinz Scheidel, Seniorchef des ausführenden Bauunternehmens Diringer & Scheidel aus Mannheim begrüßte. „Wir liegen im Zeit- und Kostenplan“, verkündete van Vliet eine Botschaft, die bei Projekten dieser Größenordnung heute nicht mehr selbstverständlich scheint. Das Investitionsvolumen liege bei rund 22 Millionen Euro, informierte van Vliet. Das Neubauprojekt wird mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung des Landes unterstützt. Die GAG hatte einen anfänglichen Monatsmietpreis von 7,45 Euro pro Quadratmeter genannt.

Nach dem Baustart im August 2025 ging es auf der ehemaligen Parkplatzfläche in der Nachbarschaft der BG-Klinik zügig voran. Nach nur rund acht Monaten sind auf dem insgesamt 6600 Quadratmeter großen Grundstück Rohbauten von vier großen Wohnhäusern emporgewachsen. Zwei fünfgeschossige Häuser entlang der Ludwig-Guttmann-Straße sollen dabei als „Riegelbebauung“ wirken und einen beruhigten Innenbereich entlang der Semmelweisstraße schaffen, wo zwei weitere viergeschossige „Punkthäusern“ platziert sind.

Sechstes Projekt für die GAG

Daneben sind 64 ebenerdige Stellplätze vorgesehen. Laut GAG ist im geförderten Wohnbau ein Stellplatzschlüssel von 1:1 Pflicht. Ein auf dem Areal bereits vorhandener Kinderspielplatz soll vergrößert werden. Das neue Quartier mit einer Gesamtwohnfläche von über 5100 Quadratmetern soll einen Wohnungsmix für unterschiedliche Zielgruppen bieten. Vorgesehen sind 23 Einheiten mit zwei Zimmern, darunter barrierefreie und „rollstuhlgerechte“ Wohnungen. Dazu acht größere Einheiten mit drei Zimmern, 23 Einheiten mit vier Zimmern und zehn Einheiten mit fünf Zimmern für große Familien. „Früher sagte man, beim Richtfest ist Halbzeit. Aber hier läuft der Innenausbau bereits, die Fenster sind schon drin“, betonte Bauunternehmer Scheidel. Im Februar 2027 werde die Fertigstellung, im März wie geplant die Übergabe der Neubauten sein, informierte er.

Nach seinen Angaben ist dies bereits das sechste Projekt seines Unternehmens im Auftrag der GAG. Durch die Übernahme von Bautypen und „Modulhäusern“, die bereits bei früheren Projekten wie am Erfurter Ring in Ruchheim Verwendung fanden, sei es möglich gewesen, einen großen Teil der Planungskosten zu sparen und ein preislich gutes Angebot zu machen, führte er aus.

Parkplatz-Problem gelöst

Wie die RHEINPFALZ zum Baustart berichtete, war die Inanspruchnahme des bisher als Parkplatz bewirtschafteten Grundstücks für das Wohnprojekt bei vielen Mitarbeitern des gegenüber liegenden Ärztehauses mit großem Schrecken aufgenommen worden. Die Parkplatznot des medizinischen Personals sei beträchtlich, ohne Parkmöglichkeit sinke die Attraktivität des Arbeitsplatzes, Bus und Bahn seien für Mitarbeiter von außerhalb und dem Rhein-Pfalz-Kreis keine echte Alternative, lautete die Klage. Doch offenbar ist hier eine Lösung in Sicht.

Wie Burak Isiksal, Resortleiter für Infrastruktur der BG-Klinik beim Richtfest auf Nachfrage sagte, werde auf dem Klinik-Gelände an der Stelle eines alten Hubschrauber-Hangars weiterer Parkraum für medizinisches Personal geschaffen. Die Fläche soll noch im Mai fertiggestellt werden.