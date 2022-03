Ein 28-Jähriger hat am frühen Montagnachmittag im Hemshof einen 64-jährigen Radfahrer angefahren. Der Autofahrer war laut Polizei langsam in der Fußgängerzone der Prinzregentenstraße unterwegs. Der Radfahrer fuhr auf der Gartenstraße und bog nach rechts in die Prinzregentenstraße ab. Ein paar Meter hinter der Kreuzung stießen beide zusammen. Der 64-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus.