Eine 64-Jährige ist an einem Bankterminal von einem Trickdieb überlistet worden. Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilt, tätigte die Frau am vergangenen Samstag gegen 10.55 Uhr in der Innenstadt eine Transaktion in einer Bankfiliale in der Bismarckstraße. Als sie bemerkte, dass dicht hinter ihr ein unbekannter Mann stand, habe sie das so verunsichert, dass die Frau kurz zur Seite ging. Den Beamten zufolge fiel der 64-Jährigen dann aber ein, dass sie ihre Karte noch nicht aus dem Terminal geholt hatte. Darauf angesprochen habe der unbekannte Mann sie wieder an das Terminal gelassen, doch die Karte der Frau kam nicht mehr heraus. Die Erklärung des Unbekannten: Seine Karte würde auch nicht funktionieren.

Den Beamten zufolge ging die 64-Jährige montags zur Bank, um ihre Karte abzuholen. Dort stellte man jedoch fest, dass sich die Karte keineswegs im Automaten befand und inzwischen mehrere Hundert Euro vom Konto der 64-Jährigen abgehoben worden waren. Die Beschreibung des unbekannten Mannes: etwa 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank, dunkelblonde Haare, ausländischer Akzent. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.