Ein 63-jähriger Autofahrer aus Speyer hat am Freitag im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim einen Unfall verursacht, bei dem fünf Fahrzeuge beschädigt wurden. Zwei Insassen wurden der Polizei zufolge verletzt. Gegen 13.30 Uhr war der 63-Jährige mit seinem Wagen in Ludwigshafen auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Einmündung in die Ernst-Boehe-Straße hielten mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt an. Der 63-Jährige fuhr aus Unachtsamkeit auf das letzte haltende Fahrzeug auf und schob dieses auf drei weitere Autos. Hierbei wurden eine 30-jährige Frau aus Ludwigshafen und ein 48-jähriger Mann aus Frankenthal verletzt. Der Wagen des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.