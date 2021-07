Ein 63-jähriger hat am Donnerstagmorgen sechs Autos im Hemshof beschädigt. Laut Polizeibericht wurde der Mann gegen 4.50 Uhr in der Rohrlachstraße dabei beobachtet, wie er versuchte, Kennzeichen von Fahrzeugen zu entfernen und Scheinwerfer zu beschädigen. Aufgrund der Personenbeschreibung machte eine Polizeistreife den Tatverdächtigen in der Nähe ausfindig. Der 63-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Über ein Motiv ist nichts bekannt. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.