Bereits in der Nacht auf Sonntag hat ein unbekannter Jaguar-Fahrer eine 62-jährige Autofahrerin auf der A656 zwischen Heidelberg und Mannheim bis zum Stillstand ausgebremst und ist dann mit hoher Geschwindigkeit davongefahren. Laut Polizei war die 62-Jährige auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, um einen anderen Pkw zu überholen. Währenddessen näherte sich von hinten ein weißer Jaguar mit Karlsruher Zulassung und betätigte mehrmals die Lichthupe. Die 62-Jährige wollte den Überholvorgang daraufhin abbrechen. In dem Moment scherte der Jaguar nach rechts aus, fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Standspur und überholte die beiden Fahrzeuge. Die 62-Jährige betätigte daraufhin die Lichthupe, woraufhin sich der Jaguar-Fahrer vor das Fahrzeug der 62-Jährigen setzte und immer wieder abbremste. Plötzlich bremste er so stark ab, dass die 62-Jährige eine Vollbremsung hinlegen musste. Danach beschleunigte der Jaguar und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon.