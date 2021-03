Ein 61-jähriger Rollerfahrer ist laut Polizei am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in der Nähe des Bliesbads (West) schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Zuvor war mit einem Auto kollidiert. Dessen 42-jährige Fahrerin war mit ihrem Wagen gegen 7.15 Uhr in der Bliesstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Wollstraße übersah sie den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer. Die Frau lieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Infolge der Bergung kam es bis kurz nach 8 Uhr zu Verkehrsbehinderungen, mehrere Polizei- und Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz.