Eine Polizeistreife hat am Dienstagnachmittag in der Stadtmitte einen 61-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der während der Fahrt in der Wredestraße telefonierte. Bei der Verkehrskontrolle überprüften die Polizeibeamten das Kennzeichen das Autos und stellten fest, dass der Wagen keine Kfz-Versicherung hatte und somit nicht zugelassen war. Den Fahrzeugschein stellte die Polizei sicher. Die Kennzeichen wurden noch vor Ort entstempelt. Den 61-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wie die Polizei weiter mitteilt.