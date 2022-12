Ein 61-Jähriger ist laut Polizei am Dienstag gegen 15.30 Uhr von einem Unbekannten in einer Gaststätte in der Maudacher Straße (Gartenstadt) angegriffen worden. Der Unbekannte hatte zuvor Streit mit seiner Begleiterin, die sich dann zu dem 61-Jährigen an die Bar stellte. Der Täter schlug den 61-Jährigen gegen den Hinterkopf. Der Angreifer und seine Begleiterin verließen die Kneipe, bevor die alarmierte Polizei eingetroffen war. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: 1,85 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, kräftige Statur, kurzes helles Haar. Er hat ein umgedrehtes Kreuz im Nacken tätowiert und trug eine weiße Trainingsjacke der Marke Adidas. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.