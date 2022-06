Ein unbekannter Autofahrer soll am Samstagnachmittag in Friesenheim einen 61-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht und beleidigt haben. Nach Polizeiangaben war der 61-Jährige mit seinem Pkw um 16.52 Uhr in der Industriestraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Unterdessen soll ein schwarzer VW Tiguan mehrfach versucht haben, den 61-Jährigen zu überholen. An der Kreuzung Industrie-/Kopernikusstraße trafen die beiden Autofahrer dann aufeinander. Der unbekannte Fahrer des Tiguan soll aus seinem Fahrzeug ausgestiegen sein, habe eine dunkle Pistole gezogen und damit auf den 61-jährigen Mann gezielt. Außerdem bedrohte und beleidigte der Mann den 61-Jährigen, bevor er seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortsetzte, heißt es im Polizeibericht. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefon 0621/9632222 in Verbindung setzen.