Ein bislang Unbekannter hat einem 61-Jährigen am frühen Samstagmorgen mit einem Holzstück auf dem Kopf geschlagen, als dieser mit dem Fahrrad in der Hauptstraße (Rheingönheim) auf Höhe der Firma Giulini unter der Brücke unterwegs war. Wie die Polizei weiter mitteilt, stürzte der 61-Jährige in Folge der Attacke und zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Der bislang noch unbekannte Täter hat sich den Beamten zufolge in Begleitung einer fünfköpfigen Personengruppe befunden, die sich nach der Tat in Richtung Kropsburgstraße entfernte. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise geben können. Zur Tatzeit gegen 3.45 Uhr seien mehrere Fahrzeuge am Tatort vorbeigefahren. Wer die Attacke auf den 61-Jährigen beobachtet hat oder Angaben zu der Personengruppe machen kann, ist aufgerufen, sich unter Telefon 0621-963-2122 bei der Polizei zu melden.