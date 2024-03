Eine 61-Jährige wurde am Montag gegen 14.26 Uhr einen Anruf einer vermeintlichen Staatsanwältin auf ihrem Festnetztelefon angerufen. Diese teilte ihr mit, dass die Tochter der 61-jährigen einen tödlichen Verkehrsunfalls verursacht habe. Um eine drohende Untersuchungshaft der Tochter abzuwenden, wurde die 61-Jährige aufgefordert eine Kaution zu hinterlegen und gab an, dass sie einen Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe zu Hause habe, teilt die Polizei mit. Nach einem etwa zweistündigen Telefonat ließ sich die 61-Jährige dazu bewegen, das Bargeld in einem Umschlag an einen Abholer zu übergeben. Dieser erschien gegen 16.30 Uhr bei ihr in Seckenheim, nahm den Umschlag vor dem Anwesen an sich und verschwand. Nach der Übergabe des Bargelds wurde der 61-Jährigen von der vermeintlichen Staatsanwältin mitgeteilt, dass sich die Kaution mittlerweile erhöht hätte. Daraufhin verwies die 61-Jährige an ihren getrenntlebenden Ehemann, der ebenfalls einen Anruf erhielt, aber die Betrugsmasche sofort durchschaute und das Gespräch beendete. Er informierte die Polizei über den Betrug und erstattete – gemeinsam mit der 61-Jährigen – umgehend eine Anzeige.