Unbekannte sind laut Polizei zwischen Montag, 2 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, in den Lagerraum einer Shisha-Bar am Berliner Platz (Mitte) eingedrungen. Sie stahlen mehrere Tüten mit etwa 600 Pfanddosen im Wert von knapp 200 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.