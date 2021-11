Unbekannte haben laut Polizei am Mittwoch insgesamt 600 Liter Diesel aus einem geparkten Sattelschlepper abgezapft. Das Fahrzeug war in der Deutschen Straße in Ludwigshafen-West abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf rund 900 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.