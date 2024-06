Rund 600 Menschen sind zur zweiten After-Work-Party der Saison am Donnerstagabend auf den Ludwigsplatz gekommen. Die Stadtmarketinggesellschaft Lukom zeigte sich zufrieden mit der Resonanz und plant weitere Veranstaltungen.

„Das Format hat sich etabliert“, meinte Stefan Tielkes von der Lukom. Trotz der Konkurrenz durch die Fußball-Europameisterschaft seien viele Menschen zum zweiten Feierabend-Event gekommen. Zum Sound von DJ-Beats aus verschiedenen Jahrzehnten ließen sich die Besucher mit Essen aus der Küche der BASF-Gastronomie verwöhnen. Passend zur EM-Partie an diesem Abend – Italien spielte gegen Spanien – wurden italienische Pinsa (ein pizzaähnliches belegtes Brot) und spanische Tapas serviert. Erstmals mit dabei war das Hotel Tulip Inn am Ludwigsplatz, das zum Nachtisch eine Schokoladen-Tarte und Kaffeespezialitäten anbot. Die Getränkekarte reichte vom Klassiker Aperol Spritz bis hin zu diversen Weinen aus dem BASF-Weinkeller. Das Wetter habe gepasst, es war warm und regnete nicht, freute sich Tielkes. Der nächste und zugleich letzte Termin von „After Work LU“ in der aktuellen Saison findet am Donnerstag, 11. Juli, 17 bis 22 Uhr, statt – einem spielfreien EM-Tag. Ob es das Format auch im kommenden Jahr geben wird, ist aktuell noch offen, denn die Förderung läuft aus. „Wir würden gerne weitermachen, wenn wir Sponsoren finden und eine Finanzierung auf die Beine stellen können“, sagte Tielkes.