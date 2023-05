Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 6. Oktober 1961 implantiert der Chirurg Heinz-Joachim Sykosch den ersten Herzschrittmacher in Deutschland. Heute gehört Thomas Kleemann zu den Experten auf diesem Fachgebiet. Der Oberarzt des Ludwigshafener Klinikums erklärt, welche bahnbrechenden Neuerungen es in der Herzschrittmachertherapie gibt und warum sie „Suchtpotenzial“ haben.

Es war ein großes Wagnis, als Heinz-Joachim Sykosch vor genau 60 Jahren gegen den Willen seines Chefs einem 19-jährigen Unfallopfer einen Herzschrittmacher einsetzte. Der Patient überlebte,