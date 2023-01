Der Ludwigshafener SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider (50, Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal) wird an diesem Sonntag als Mitglied der Deutsch-Französischen Parlamentarierversammlung Bundeskanzler Olaf Scholz und das Bundeskabinett zur 60-Jahr-Feier des Élysée-Vertrags nach Paris begleiten. Die beiden Delegationen, auf deutscher Seite mit rund 120 Parlamentariern aller Fraktionen vertreten, werden neben Scholz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron von den Präsidentinnen der Assemblée nationale und des Bundestags, Yaël Braun-Pivet und Bärbel Bas, angeführt. „Nach dem Festakt an der Pariser Universität Sorbonne stehen in der Nationalversammlung dann Gespräche mit den französischen Kolleginnen und Kollegen auf der Tagesordnung“, so Schreider, der sich insbesondere zu den Themen grenzüberschreitende Verkehrsangebote, Infrastrukturausbau, Energieversorgung, Bildungspolitik und Städtepartnerschaften austauschen will.

„Motor der EU“

„Deutschland und Frankreich sind der Motor der Europäischen Union. Gerade in die Zeiten, wo diese von außen sehr unter Druck steht, ist es elementar hier Seite an Seite voranzugehen. Die Vorderpfalz mit ihrer besonderen deutsch-französischen Geschichte lebt das durch zahlreiche tiefe Partnerschaften ja auch vor“, so Schreider, der selbst jahrelang französische-deutsche Jugendbegegnungen betreut hat.