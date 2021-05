Ein 59-jähriger Mann ist am Dienstag, 27. April, um 23.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bayreuther Straße (West) tot aufgefunden worden. Das haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwochmorgen bekanntgegeben. Bei dem Verstorbenen handelte es sich demnach um einen Anwohner des Mehrfamilienhauses. Todesursache war laut Obduktion ein zentrales Regulationsversagen durch ein geplatztes Aneurysma. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu den Umständen des Vorfalls dauern weiter an.