Zwei Männer haben laut Polizei am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr auf einen 59-Jährigen eingeschlagen, der zu Fuß in der Rohrlachstraße (Hemshof) unterwegs war. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Rucksack des 59-Jährigen, der in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Beide Täter sind 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Einer ist muskulös und hat einen Haarkranz mit Glatze. Er war dunkel gekleidet und trug schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Der zweite Täter ist schlank, hat kurze blonde Haare und trug einen grauen Trainingsanzug. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2222.