Eine 59-Jährige, die am Dienstag gegen 12.40 Uhr mit ihrem Hund in der Wredestraße (Mitte) unterwegs war, ist von einem unbekannten Mann beleidigt und verbal bedroht worden. Anschließend ging der Mann in Richtung Dammstraße davon. Laut Polizei wird er wie folgt beschrieben: etwa 1,60 Meter groß, schlank, dunkelhäutig, 30 bis 40 Jahre alt, mit Anglerhut auf dem Kopf. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefon 0621 963-2122, E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de, zu wenden.