Weil sie ein Signal missachtet hatte, ist eine 59-jährige Radfahrerin am Mittwoch in Mannheim mit einer Straßenbahn kollidiert. Wie die Polizei meldet, befuhr die Radlerin gegen 13 Uhr die Theodor-Heuss-Anlage in Richtung Luisenpark, als sie trotz gelben Blinklichts über den Schienenüberweg einer Straßenbahn fuhr. Eine 23-jährige Straßenbahnfahrerin, die mit der Linie 6 auf dem Weg in Richtung Neuostheim war, leitete sofort eine Vollbremsung ein, konnte die Kollision mit der Radlerin jedoch nicht mehr verhindern. Die 59-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Der Straßenbahnverkehr in diesem Bereich Mannheims fiel für etwa eine halbe Stunde aus.