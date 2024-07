Ein 58-Jähriger hat am Mittwoch um 13 Uhr in Heidelberg mehrere Unfälle verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann mit einem VW von der B37 auf die Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz. An der Kreuzung zum Czernyring übersah er einen bei Rot haltenden VW Golf und prallte auf dessen Heck. Danach setzte er sein Auto zurück und rammte einen heranfahrenden Mercedes.

Statt anzuhalten, setzte der 58-Jährige seine Fahrt fort. Er quetschte sich zwischen einem Skoda und einer Verkehrsinsel hindurch und beschädigte dabei sowohl das Fahrzeug als auch ein Verkehrszeichen. Obwohl die Ampel Rot zeigte, fuhr er weiter in Richtung Bismarckplatz. Glücklicherweise wurde bei diesen Unfällen niemand verletzt.

Beschädigt: Verkehrszeichen, Autos, Motorrad

An der Kreuzung zur Mittermaierstraße missachtete der Mann erneut eine rote Ampel. Er nahm einem 54-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt, der in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Trotz einer Vollbremsung konnte der Motorradfahrer die Kollision nicht verhindern und wurde schwer verletzt. Im Anschluss kollidierte der VW frontal mit einem Audi, dessen 26-jähriger Fahrer leicht verletzt wurde.

Am Ende der Fahrt eine Zigarette geraucht

Der 58-Jährige fuhr weiter und bog schließlich in die Bluntschlistraße ab. Dort hielt er mitten auf der Fahrbahn an und stieg aus, um eine Zigarette zu rauchen.

Der Mann wurde schließlich festgenommen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 25.000 Euro. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm auf Grund der Gesamtumstände die weiteren Ermittlungen. Die Hintergründe für die Taten und das „atypische Verhalten“, so die Polizei, seien derzeit noch unklar.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest blieb ohne Nachweis. Die weiteren Ermittlungen sollen klären, ob medizinische oder psychische Ursachen eine Rolle gespielt haben. Das Fahrzeug und der Führerschein des Mannes wurden beschlagnahmt. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.