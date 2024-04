Ein 58-jähriger Mann aus Schriesheim sitzt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Er soll am Donnerstagmorgen in Schriesheim mit einem 56-Jährigen in Streit geraten sein und mehrfach mit verschiedenen Messern auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Der 56-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Der Verdächtige wurde unmittelbar nach der Tat von der Polizei festgenommen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an.