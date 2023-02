Ein 57-Jähriger aus Ludwigshafen ist laut Polizei am Samstag gegen 6.30 Uhr vor einer Bäckereifiliale in der Rheingönheimer Hauptstraße von zwei unbekannten Jugendlichen zusammengeschlagen und getreten worden. Die Hintergründe sind unklar. Täter 1 ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, sein gut zehn Zentimeter größerer Komplize trug eine Basecap und eine grüne Jacke. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.