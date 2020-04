Nachdem ein polizeibekannter 57-Jähriger im Mannheimer Stadtteil Herzogenried am frühen Sonntagmorgen durch lautes Schreien auf der Straße seine Nachbarn gestört hatte, verständigten diese die Polizei. Die eingetroffenen Beamten begrüßte der Mann mit den Worten, dass er schießen würde. Schließlich zeigte sich der Mann offenbar vor der Haustür. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Laut Polizei führte der 57-Jährige ein Springmesser bei sich. In dessen Wohnung wurden zwei Schreckschusswaffen gefunden. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.