Ein 57-Jähriger ist am Dienstagnachmittag im Ebertpark beleidigt, geschlagen und mit Pfefferspray verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich die Attacke um 16.45 Uhr nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Paar. Der Mann hatte sich zuvor über die beiden Hunde des Paars beschwert. Daraufhin schlug ihm der Hundehalter ins Gesicht und besprühte ihn mit Pfefferspray. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gesucht werden ein Mann und eine Frau mit zwei kleinen Hunden. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine rote Jacke, die Frau eine schwarze Mütze. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.