Am späten Freitagabend gegen 23.30 Uhr ist ein 57-Jähriger auf dem Kaiserring in Mannheim bewusstlos geschlagen und ausgeraubt worden. Laut Polizei war das spätere Opfer vom Hauptbahnhof aus unterwegs in Richtung Kunsthalle. Auf dem Kaiserring wurde er von zwei männlichen, ihm unbekannten Personen angesprochen und nach Geld gefragt. Als der 57-Jährige angab, kein Bargeld bei sich zu haben, schlugen die Unbekannten ihn zu Boden und schlugen so lange auf ihn ein, bis er das Bewusstsein verlor. Als der 57-Jährige wieder zu sich kam, bemerkte er, dass ihm mehrere Gegenstände gestohlen worden waren. Die Täter werden wie folgt beschrieben: kurze, gelockte Haare, Bart, schlanke Statur, Bluejeans, hüftlange Winterjacken und helle Turnschuhe; beide Täter sollen sich in ihrem Outfit stark geähnelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0621 174-4444 zu melden.