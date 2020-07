Mehrere schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper hat sich ein 56-jähriger Radfahrer bereits am Freitag bei einem Unfall im Stadtteil Oggersheim zugezogen. Laut Polizei fuhr er um 17 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Sternstraße in Richtung Mannheimer Straße. An der Brückenabfahrt zur Prälat-Caire-Straße stürzte er aus bislang unbekannten Gründen. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Mann konnte keine Angaben zum Unfallhergang machen. Deshalb werden Zeugen gesucht. Hinweise zur Tat an die Polizei unter Telefon 0621/963-2403.