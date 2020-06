Ein 56 Jahre alter Mann aus Ludwigshafen ist am Sonntag im Abelweiher im Stadtteil Oppau ertrunken. Laut Polizei wurde gegen 12 Uhr eine leblose Person aus dem Gewässer gezogen. Zur Klärung der Todesursache werde der Leichnam in dieser Woche obduziert. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, so die Polizei.