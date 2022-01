Ein 56-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitag in Oppau verunglückt. Der Mann war nach Polizeiangaben gegen 6.45 Uhr mit seinem Fahrrad in der Horst-Schork-Straße in Fahrtrichtung Bad-Aussee-Straße unterwegs. Als er von der Fahrbahn auf den Radweg wechseln wollte, verkantete sich das Vorderrad am dortigen Bordstein, woraufhin der Mann stürzte. Nach Angaben eines Ersthelfers vor Ort verlor der 56-Jährige zwischenzeitlich das Bewusstsein. Nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.