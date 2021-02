Die Polizei sucht nach einem Mann, der eine 56-Jährige am Sonntag in Rheingönheim belästigt hat. Die Frau war mit ihrem Hund gegen 21 Uhr unterwegs und wurde in der Turnerstraße von dem Unbekannten unvermittelt bedroht und beschimpft. Sie habe ihre Runde daraufhin fortgeführt, sei aber von dem Mann verfolgt worden. In der Claudiusstraße habe der Mann schließlich ihren Arm geschlagen und sie dabei wiederholt beleidigt. Er sei danach geflüchtet. Eine unbeteiligte Zeugin beschrieb den Mann als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Er habe einen Drei-Tage-Bart und nur wenig Kopfhaar. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0621/963-2122 entgegen.