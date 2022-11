Um die kindgerechte Betreuung im Krankenhaus und die liebevolle Begleitung von Sterbenden zu ermöglichen, fördert der Personaldienstleister DIS AG mit Sitz in Düsseldorf den Neubau am St. Marien in der Gartenstadt. „Unser Gedanke war die Ausstattung von Kinderklinik und Palliativstation, aber auch des Neubaus an sich zu unterstützen, denn der Bedarf ist groß“, sagt Niklas Wiegand. Wie auch sein Kollege Gianluca Scanu stammt Wiegand aus Ludwigshafen, kennt das St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus aus eigenen Erfahrungen. Beide sind bei einem bundesweiten Wettbewerb ihres Arbeitgebers auf den zweiten und dritten Platz gekommen, als „Belohnung“ gab es Spenden der DIS AG für ausgesuchte Projekte.

„Die patientenorientierte Ausstattung der Stationen ist uns ein großes Anliegen und nur mit eigenen Mitteln zu verwirklichen. Unter anderem wollen wir aktuelle Erkenntnisse zur positiven Wirkung von Licht umsetzen“, bedankte sich die Fundraisingbeauftragte des St. Marien, Rita Schwahn, für die 5500-Euro-Spende. Bezugsfertig sein sollen Kinderklinik und Palliativstation laut den Verantwortlichen bereits im Frühjahr 2023. Weitere Infos gibt es unter www.st-marien-will-wachsen.de im Internet.