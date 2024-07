Rund 550 Kinder im Alter zwischen sechs bis 14 Jahren verbringen in diesem Jahr einen Teil ihrer Sommerferien bei „Stre & Co“ in Ludwigshafen. Das Angebot des städtischen Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung ist das älteste Freizeitangebote für Kinder der Stadt. In diesem Jahr steht der Ferienspaß unter dem Motto „Dein Sommer in LU“ und wird von 15. Juli bis 23. August angeboten.

Ergänzend zur zentralen Stadtranderholung (kurz Stre genannt) an der Blies mit ihrem typischen Ferienabenteuercharakter gibt es wieder dezentrale Ferienangebote in den einzelnen Stadtteilen. Dreh- und Angelpunkt dieser dezentralen Angebote sind die Kinder- und Jugendhäuser der Stadt und freier Träger.

Kleinere Gruppen in den Stadtteileinrichtungen und die kurzen Wege haben diese Art der Ferienbetreuung in den vergangenen Jahren zunehmend attraktiv gemacht, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Beteiligt sind inzwischen 16 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Stadtteilen, darunter auch drei nicht kommunale, darunter das Willi-Graf-Haus in Friesenheim, der Jugendtreff Maudach und die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte in Süd. Insgesamt 71 Betreuerinnen und Betreuer kümmern sich in den Einrichtungen und auf dem zentralen Freizeitgelände an der Großen Blies um die jungen Gäste.

Die TWL sind auch in diesem Jahr Hauptsponsor von „Stre & Co“. Die Ferienbetreuung wird darüber hinaus vom Land Rheinland-Pfalz gefördert.