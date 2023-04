Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für rund 550 Kinder geht am Freitag die 14-tägige Sommerschule zu Ende. Hier sollten die Schüler sich nach der langen Zeit ohne Regelunterricht wieder ans normale Lernen gewöhnen und Versäumtes nachholen. In Ludwigshafen gab es Angebote an elf Grund- und weiterführenden Schulen. Wir waren an einer Schule im Stadtteil Nord zu Gast.

Im Hof der Gräfenauschule im Hemshof steht zum Glück nicht nur ein Wasserturm, sondern auch ein großer alter Baum. Die üppige Blätterkrone spendet viel Schatten.