In einer Gaststätte in der Bahnhofstraße ist es am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr zu Handgreiflichkeiten gekommen. Laut Polizei hatte ein 55-Jähriger sein Smartphone samt digitalem Impfzertifikat beim Gastwirt vorgezeigt, um Zutritt zur Gaststätte zu erhalten. Später beschuldigte der 55-Jährige dann den Wirt, sein Handy manipuliert zu haben, und schlug ihm ins Gesicht. Wie die Beamten mitteilen, konnte der Gastwirt den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 55-Jährige war stark alkoholisiert. Ihm wurde zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen. Außerdem verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam.