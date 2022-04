Mehr als 540 Geflüchtete aus der Ukraine sind gut zwei Monate nach dem Ausbruch des Krieges in Ludwigshafen registriert. 65 Ukrainer seien von der Verwaltung in Unterkünften und Wohnungen untergebracht worden. Darüber hat Jutta Steinruck (SPD) am Donnerstagmittag informiert. „Noch immer leben die meisten Geflüchteten aus der Ukraine bei Freunden oder Verwandten, so die Oberbürgermeisterin. 55 ukrainische Flüchtlinge seien der Stadt vom Land zugewiesen worden und waren vorher in Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende untergebracht. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten 478 Menschen. Sie haben laut Steinruck einen entsprechenden Antrag bei der Abteilung Asyl gestellt. Bei der Ausländerbehörde registriert haben sich bis Donnerstag, 28. April, 543 Ukrainer.

Insgesamt hat Ludwigshafen derzeit 1074 Menschen in Asylunterkünften oder Wohnungen untergebracht, davon 745 dezentral. Menschen aus der Ukraine machen inzwischen den größten Anteil bei den Zuweisungen aus, gefolgt von Geflüchteten aus Afghanistan. Insgesamt wurden der Stadt seit Jahresbeginn 98 Asylsuchende und Geflüchtete zugewiesen. An den Ludwigshafener Schulen sind nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 87 ukrainische Schüler aufgenommen worden, davon 35 an Grundschulen, 44 an weiterführenden Schulen, sechs am beruflichen Gymnasium (Anna-Freud-Schule) und zwei im Berufsvorbereitungsjahr an der BBS Technik 2, wie die OB weiter berichtete.

Sprachberatung und Theaterkurs für Kinder

Die Volkshochschule bietet mittwochs von 14 bis 16.15 Uhr eine Sprachberatung für Ukrainer an, zusätzlich zu den bisherigen Öffnungszeiten der Sprachberatung. In den Osterferien nutzten 60 Menschen dieses Angebot. Der „Junge Pfalzbau“ im Theater im Pfalzbau plant einen kostenlosen Theaterkurs für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine im Alter von zwölf bis 17 Jahren. Er startet voraussichtlich am 3. Mai. Das Angebot wird geleitet von Schauspielern und Theaterpädagogen. Ukrainische Kinder und Jugendliche können an diesem Tag einfach zum Bühneneingang in der Berliner Straße 30 kommen, der Kurs startet um 18.30 Uhr. Informationen gibt es auch per E-Mail an jungerpfalzbau@ludwigshafen.de.