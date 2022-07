Ein 54-Jähriger ist laut Polizei am Dienstag gegen 13 Uhr in einer Bankfiliale in der Bismarckstraße (Innenstadt) von einem Mann beleidigt worden. Der Unbekannte versuchte darüber hinaus, dem 54-Jährigen ins Gesicht zu schlagen und trat ihm gegen das Schienbein. Der 54-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer entkam unerkannt. Er wird wie folgt beschrieben: 23 bis 25 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, kurze schwarze Haare, Oberlippenbart, sportliche Statur. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose, einem hellblauen T-Shirt und hellen Turnschuhen mit blauen Streifen. Er führte ein blaues Mountainbike mit sich. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.