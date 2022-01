Strafanzeigen wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung erwarten einen 54-Jährigen, der am Montagabend am Mannheimer Hauptbahnhof mehrere Personen beleidigt und bedroht hat. Die Polizisten trafen den Tatverdächtigen mit geballter Faust gestikulierend vor zwei Reisenden an. Laut Polizei wurde der Mann vorläufig festgenommen und zur Dienststelle am Hauptbahnhof gebracht. Auf dem Weg zur Wache beleidigte der Mann die Beamten mehrfach und verweigerte sich polizeilichen Maßnahmen. Der Atemalkoholwert des 54-Jährigen lag bei über zwei Promille. Ob der Alkoholkonsum der Grund für das Verhalten des Mannes war, wird noch ermittelt.