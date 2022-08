Der 54-jährige Suat Karaca aus Ludwigshafen wird weiterhin vermisst. Er verließ am Donnerstag, 4. August, seine Wohnung im Stadtteil Friesenheim und kehrte nicht mehr zurück. Der Vermisste ist an Demenz erkrankt und könnte orientierungslos sein, wie die Polizei weiter mitteilt, die bei der Suche nach dem Vermissten auf die Hilfe der Bevölkerung setzt. Der Friesenheimer könnte sich auch im Bereich Mannheim aufhalten. Der Mann ist 1,72 Meter groß, schlank, hat kurze, graue Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine Bluejeans und vermutlich ein blaues Polo-Shirt. Einen Vollbart (wie auf dem Foto) trägt der Vermisste derzeit nicht mehr. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 0621 963-2773 in Verbindung zu setzen.