Winter, Frühling und Sommer in einem Zug: Mit einem klassischen Sommertagszug mit Winterverbrennung begrüßt Ludwigshafen-Niederfeld am Sonntag offiziell den Frühling im Ortsteil. Die 53. Parade startet um 14 Uhr am Gelände des Siedlerheims, Ecke Niederfeld- und Nachtigalstraße.

Der von der Siedlergemeinschaft organisierte Zug wird angeführt von einem rund vier Meter hohen Schneemann, ihm dem eine Schneeprinzessin mit Schneeglöckchen folgt. Die Strecke wollen viele Vereine mit ablaufen, die Huddelschnuddler sorgen für unüberhörbare Marschmusik. Neu ist das Ziel der Parade: Erstmals wird der Winter ab 15 Uhr auf der Pfarrwiese von St. Hildegard verbrannt. Grund ist die Kanalsanierung in der Niederfeldstraße.

Streitgespräch entschieden

Vor der Winterverbrennung wollen die Niederfelder Kindergartenkinder Sing- und Tanzspiele aufführen. Das Ergebnis des traditionellen Streitgesprächs zwischen Sommer und Winter steht jetzt schon fest: Letzterer wird keine Chance mehr haben. „Jetzt, wo die Tage länger werden, wollen wir gemeinsam die Sonne herbeirufen und sie mit Kindern und Erwachsenen feiern“, lädt Vorsitzender Josef Waldmann ein. „1969 fand der erste Sommertagszug in der Niederfeldsiedlung statt. Die Siedlergemeinschaft ist stolz, diese Veranstaltung bis heute mit großem Zuspruch durchführen zu können.“

Polizei und Rotes Kreuz werden assistieren. Die Koordinierungsstelle für Veranstaltungen der Stadt habe unbürokratisch und schnell den traditionellen Stadtteilumzug ermöglichen können“, bedankte sich Waldmann weiter. Er stellt sich ab 13.30 Uhr in der Nachtigalstraße auf und führt dann über die Niederfeld-, Damaschke- und Kallstadter Straße zurück in Richtung Petersstraße und Pfarrwiese.