In der Nacht zum Sonntag ist der Polizei nach eigenen Angaben ein Radfahrer gemeldet worden, der auf der Landstraße zwischen Mutterstadt und Maudach in Schlangenlinien unterwegs war. In der Ludwigshafener Bergstraße kontrollierten die Beamten dann einen 53-jährigen Mann auf seinem Pedelec, der augenscheinlich nicht nüchtern war. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies, der Mann hatte 1,66 Promille. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.